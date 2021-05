Rainbow Six: Siege - Operazione North Star, un video di gameplay con Thunderbird

Operazione North Star, la nuova espansione di Rainbow Six: Siege, è stata presentata ufficialmente nelle scorse ore e possiamo dunque vederla in azione con un video di gameplay dedicato al nuovo operatore, Thunderbird.

Come abbiamo potuto già vedere nel trailer di Thunderbird per Rainbow Six: Siege - Operazione North Star, parliamo di un difensore che si comporta come la più tradizionale delle classi di supporto, fra kit medici e altri gadget strategici.

In particolare, Thunderbird ha la capacità di rendere determinati oggetti più visibili, evidenziandoli a favore della sua squadra, ma anche di ostacolare la visuale degli avversari durante specifiche situazioni.

Rainbow Six: Siege - Operazione North Star, l'artwork ufficiale con Thunderbird.

"A volte una presenza confortante mentre ricevi una cura è importante tanto quanto mantenerti in vita e, fortunatamente, lei eccelle in entrambe le cose", recitava la tradizionale lettera di presentazione del nuovo personaggio.

Per saperne di più su Thunderbird e sulla nuova stagione, date un'occhiata al nostro provato di Rainbow Six: Siege - Operazione North Star.