Rainbow Six Siege: Operazione North Star, il provato

Come di consueto grazie a Ubisoft abbiamo potuto vedere in anteprima le novità della nuova stagione di Rainbow Six Siege . In questo caso il titolo competitivo Ubisoft vedrà l'arrivo di un nuovo difensore, modifiche strutturali alla mappa Favela e alcuni cambiamenti generali che come al solito accompagnano le principali novità. Siamo dunque pronti a raccontarvi le nuove introduzioni nel nostro provato di Rainbow Six Siege: Operazione North Star .

Una volta utilizzata, la torretta entra in cooldown e poi torna utilizzabile, ma a differenza di tutti gli altri gadget, la Kona Station è utilizzabile anche dagli attaccanti, e dunque nel caso in cui un nemico con poca vita passi nel raggio, la Kona Station lo curerà. Il gadget potrà essere distrutto con le granate o messo in pausa con le EMP di Tatcher, mentre se due operatori con bassa salute entreranno nel raggio d'azione, sarà quello con vita più bassa a essere colpito dal dardo. Un'altra interessante particolarità del gadget sta nella possibilità - in caso di atterramento di un operatore - di rianimarlo qualora riesca a entrare nel raggio d'azione della torretta.

La prima novità è il nuovo operatore: Thunderbird . Proveniente dalla tribù nativa del Canada dei Nakota, è un difensore con tre di velocità e uno di corazza ed equipaggia nello slot principale un fucile d'assalto Spear 308 o un fucile a pompa Spas-15. Come armi secondarie il Bearing 9 o la pistola Q-929, infine come gadget secondari la Nitro-Cell o la granata a frammentazione. La sua peculiarità è però quella di essere un medico e dunque andare ad affiancare Doc nel ruolo all'interno del roster. La sua abilità è infatti quella di poter piazzare come gadget principale la Kona Station , ovvero delle torrette con effetto ad area in grado di curare chi entra nel raggio d'azione della torretta.

Per quanto riguarda l'ambiente, da segnalare solo la presenza dei fuochi d'artificio nel caso in cui la mappa sia giocata in notturna. All'interno invece tutto è stato modificato, con un drastico calo dei muri rinforzabili, una maggiore fluidità di percorrenza tra i due edifici e una maggiore facilità per i difensori nella difesa degli obiettivi. L'idea è stata quella di non snaturare l'accessibilità della mappa, ma comunque migliorarla per renderla adatta a tutti gli operatori presenti a oggi nel gioco.

Altra novità di Operazione North Star riguarda un rework di una mappa storica di Rainbow Six Siege ma che vedrà luce solo nel circuito della modalità casual del gioco. Si tratta infatti della mappa brasiliana, Favela . Fino a oggi è stata la mappa più sbilanciata del gioco, data la sua alta distruttibilità e la presenza di un contesto completamente fuori meta game. Per questo motivo, gli esterni sono quasi rimasti intatti e il focus degli sviluppatori è stato quello di modificare le palazzine in cui si svolge l'azione.

Le altre novità

Come di consueto la nuova Operazione porta con sé diverse novità che accompagnano il rework della mappa e il nuovo operatore. La prima novità riguarda i vetri di Mira, Maestro e delle telecamere antiproiettile. I vetri in questione non potranno essere rotti ma potranno essere infranti dagli attaccanti con un colpo corpo a corpo. Questo terrà in funzione i gadget ma li renderà utilizzabili solo in modalità ascolto, senza possibilità di vedere cosa stia accadendo. Anche le granate di Smoke hanno subito una modifica: ora la loro densità è stata rivista e non passeranno più attraverso i muri a meno di aperture. La modifica alla densità del gas è anche in funzione di una maggiore visibilità attraverso lo stesso, mentre piccoli aggiustamenti ci sono stati anche per i fori di proiettile, che ora con un singolo colpo non creeranno più aperture in grado di sorprendere l'avversario senza essere visti.

Novità anche nelle bocche di fuoco delle armi, che ora avranno un effetto ben preciso: il Rompifiamma controllerà il rinculo verticale, il Compensatore quello orizzontale e il Freno di Bocca ricentrerà più velocemente il mirino. L'ultima grande modifica generale riguarda la morte degli operatori. Quando si verrà uccisi il corpo sparirà dalla scena e al suo posto rimarrà l'icona dell'operatore per indicare a tutti chi è stato eliminato in quel dato posto. L'animazione post mortem inoltre è stata modificata, con il giocatore che vedrà prima il suo corpo cadere al suolo e poi come è avvenuta la kill. Subito dopo il replay, in maniera istantanea rientrerà in gioco.