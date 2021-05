Twitch: streamer inferocita per come sono state gestite le streamer da hot tub

La streamer Yabbe è letteralmente inferocita con Twitch per come ha gestito la questione delle streamer da Hot Tub o da jacuzzi, detta in italiano. Dopo settimane di polemiche, i gestori della piattaforma hanno infatti deciso di normalizzare il fenomeno lanciando la categoria "Pools, Hot Tubs, and Beaches". Naturalmente quelli che volevano questo tipo di live stream fuori da Twitch non ne sono rimasti molto contenti.

Yabbe in particolare è stata davvero vocale contro questa decisione, cui ha mostrato tutta la sua contrarietà: "Twitch, perché tanto disinteresse? Perché non ho una piscina per bambini nel mio salotto? Non conto perché non mi spoglio? Hai mancato di rispetto a tutte le donne sulla piattaforma che non utilizzano onlyfans come un mezzo per la pensione anticipata. Mi hai fatto arrabbiare.

Questa decisione è solo Twitch che si para il culo. È Twitch che dice di essere d'accordo a ospitare contenuti soft porno. Twitch ha mostrato per l'ennesima volta di non essere in grado di gestire il sito. Non hanno un management, non hanno PR e non hanno persone che parlino con i creatori di contenuti."

Comunque sia Yabbe non se ne andrà da Twitch perché è sulla piattaforma da troppo tempo e ormai ama la comunità che le gravita intorno. Nonostante ciò è stata tentata da un'offerta di Facebook Gaming, che però ha declinato.