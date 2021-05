Ratchet & Clank: Rift Apart, utenti Xbox scatenano la console war sotto a un post di Insomniac

Gli utenti Xbox hanno scatenato una vera e propria console war in miniatura sotto a un post Twitter di Insomniac Games dedicato a Ratchet & Clank: Rift Apart. Per quale motivo? Il post contiene un'immagine del gioco in cui si vede Ratchet distruggere alcuni robot. Il commento di accompagnamento, con funzione di didascalia, recita: "Quei bot non sapranno nemmeno cosa li ha colpiti."

Ci vedete qualcosa di strano? Qualcuno evidentemente sì. Cerchiamo di spiegare. Uno dei nomignoli dati dai pasdaran PlayStation ai pasdaran Xbox è "Xbots". Quindi questi ultimi hanno visto nell'immagine di Ratchet che distrugge alcuni robot un attacco diretto a loro e si sono scatenati, iniziando a offendere lo studio di sviluppo.

Ora, noi come al solito guardiamo il mondo con gli occhi a cuore e sinceramente non crediamo che Insomniac si sia messa a fare battute sull'utenza della concorrenza in modo gratuito, ma abbia scritto una semplice didascalia illustrativa dell'immagine. Comunque sia, anche se fosse, sempre di una battuta stiamo parlando, quindi non vediamo il motivo di reagire in un modo così eccessivo e tossico.

Per il resto vi ricordiamo che Ratchet & Clank: Rift Apart è un titolo esclusivo per PS5, in uscita l'11 giugno 2021.