Sniper Ghost Warrior Contracts 2: versione PS5 rinviata per problemi tecnici

CI Games ha annunciato che la versione PS5 di Sniper Ghost Warrior Contracts 2 è stata rinviata a data da destinarsi per problemi tecnici dell'ultimo momento. Purtroppo non sono stati specificati quali, quindi è difficile capire a quanto ritardo porteranno.

Le altre versioni, ossia PS4, Xbox One, Xbox Series X e S e PC, rimangono confermate per il 4 giugno 2021. CI Games si è detta contenta di come il gioco giri su queste piattaforme e ha messo il team al lavoro sulla versione PS5 per ottenere dei risultati simili. Questo ci fa capire che sulla console di Sony il gioco aveva qualche problema di fluidità.

Comunque sia, la versione PS4 sarà giocabile in retrocompatibilità su PS5 e includerà la possibilità di fare l'upgrade gratuito alla versione di ultima generazione, quando disponibile.

Per farsi perdonare del problema, CI Games ha deciso di regalare il primo DLC, che comprende un nuovo territorio, su tutte le piattaforme, PS5 compresa. Immaginiamo quindi che uscirà dopo la versione per l'ultima console di Sony.

Gli sviluppatori di Sniper Ghost Warrior Contracts 2 non sono i primi ad avere qualche problema con PS5. Recentemente anche quelli di Biomutant hanno dovuto annunciare che giocare in retrocompatibilità su PS5 comporterà qualche compromesso a livello grafico rispetto ad altre versioni. Sembra che i team di sviluppo più piccoli fatichino un bel po' a ottimizzare le versioni PS5 dei loro giochi multipiattaforma.