Rainbow Six: Siege - Operazione North Star, trailer per l'Operatore Thunderbird

Rainbow Six: Siege - Operazione North Star, la nuova stagione dello sparatutto tattico di Ubisoft, vedrà l'esordio di Thunderbird, un nuovo Operatore presentato con il trailer che vedete qui sopra.

Dopo l'Operazione Crimson Heist e il nuovo attaccante Flores, è tempo per un difensore, appunto Mina "Thunderbird" Sky: una specialista che non mancherà di far sentire il proprio supporto alla squadra.

"Come pilota, Mina potrebbe dare l'impressione di correre troppi rischi, ma sono rischi calcolati: ha sempre pieno controllo su di sé ed è capace di adattarsi alla situazione che la circonda", si legge nella tradizionale "lettera" sul sito ufficiale del gioco.

"Per quanto abbia indagato più a fondo sul suo passato, ho ancora in mente una cosa che mi ha detto la prima volta che ci siamo incontrate. 'Se rompi qualcosa dovresti imparare ad aggiustarla, se temi qualcosa dovresti cercare di capirla, e se ferisci qualcuno dovresti sapere come ricucire la ferita'. Ora so che questo insegnamento proveniva da sua madre e, come tutti i suoi insegnamenti, Thunderbird lo onora e rispetta."

Rainbow Six: Siege, il nuovo Operatore Thunderbird.

"Cresciuta nei territori Nakoda, è stata la sua passione per la conservazione delle tradizioni della sua comunità a orientarla verso lo studio dell'idrologia. Ha studiato tecniche di conservazione dell'acqua, sfruttamento delle acque reflue e irreggimentazione del corso dei fiumi. È convinta che la comprensione del rapporto tra l'acqua e la terra sia il primo passo per garantire fonti d'acqua essenziali e accessibili a tutti i popoli."

"Thunderbird è decisamente piena di risorse. L'ho vista steccare un osso rotto con due rametti e un laccio da scarpe. Ma, nel nostro lavoro, spesso non abbiamo il tempo nemmeno di allacciare i lacci delle scarpe... figuriamoci di cercare rametti. Le sue tecnologie curative sono molto migliorate da quando l'ho vista per la prima volta."

"Ciò che mi colpisce di più è il metodo di distribuzione. Visto che lei non può stare contemporaneamente dappertutto, sono felice di avere un altro medico sul campo: ci serve tutto l'aiuto possibile. A volte una presenza confortante mentre ricevi una cura è importante tanto quanto mantenerti in vita e, fortunatamente, lei eccelle in entrambe le cose."