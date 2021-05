Mutazione su Nintendo Switch e Xbox One, data di uscita ufficiale

Mutazione sta per arrivare anche su Nintendo Switch e Xbox One, con una data di uscita fissata al 26 maggio. Un lancio imminente, insomma, per l'originale avventura targata Akupara Games.

Disponibile su PC, PS4 e iOS dal settembre 2019, Mutazione è un gioco in cui gli intriganti drammi personali sono tanto importanti quanto le avventure ad alto rischio vissute dai personaggi.

Esplora la comunità nei panni della quindicenne Kai, in visita nella strana e isolata Mutazione per prendersi cura del nonno malato.

Fai nuove amicizie, coltiva giardini musicali, partecipa a barbecue, concerti e gite in barca e infine intraprendi un viaggio spirituale per salvare tutti dalla misteriosa oscurità al centro di tutta la vicenda.

Mutazione, alcuni dei personaggi del gioco.

Più di 100 anni fa, una località turistica tropicale fu colpita dal Drago lunare, un enorme meteorite. La maggior parte degli abitanti morì nella catastrofe, mentre i sopravvissuti iniziarono a sviluppare strane mutazioni...

Le missioni di salvataggio furono presto interrotte e coloro che rimasero in quel luogo mutante fondarono la piccola e isolata comunità di Mutazione.

Tornati ai giorni nostri, accompagnerai la quindicenne Kai nel suo viaggio a Mutazione per aiutarla a occuparsi del nonno in fin di vita. Tuttavia, le cose non sono così semplici come sembrano...

Il nonno ha ben altri progetti per sua nipote Kai; segreti e tradimenti si nascondono sotto la superficie amichevole della comunità, mentre un'inquietante figura dalle fattezze di uccello continua ad apparire in sogno alla giovane Kai.

Sono sopravvissuti all'impatto di un meteorite, ma riusciranno a sopravvivere ai loro piccoli drammi di provincia?