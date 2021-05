The Ascent, un video di gameplay mostra combattimenti, armi ed effettistica

The Ascent, il promettente titolo sviluppato da Neon Giant, si mostra con un video di gameplay della durata di circa 13 minuti, pubblicato in questo caso da Game Informer.

In uscita su PC, Xbox Series X|S e Xbox One il 29 luglio, The Ascent sarà disponibile nell'ampio catalogo di Xbox Game Pass, il che significa che gli abbonati al servizio Microsoft potranno giocarlo senza costi aggiuntivi dal day one.

Una gran bella notizia, visti quelli che sono i pregi di questo action shooter RPG ambientato in un futuro distopico, particolarmente interessante per quanto concerne armi ed effettistica.

In The Ascent controlleremo un uomo che si ritrova a dover difendere il proprio distretto quando la corporazione per cui lavora perde il controllo della zona, che viene invasa da minacciose creature.