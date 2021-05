The Ascent: data di uscita confermata con un nuovo trailer ufficiale

The Ascent ha finalmente una data di uscita ufficiale, che è stata confermata proprio in questi minuti da Curve Digital e dal team di sviluppo Neon Giant attraverso il rilascio anche di un nuovo trailer che la contiene: il gioco sarà disponibile il 29 luglio 2021.

Viene dunque confermata la data di uscita che era trapelata nelle ore scorse ancora come voce di corridoio. Come è ormai noto, The Ascent sarà disponibile su PC, Xbox One e Xbox Series X|S, gratis dal day one per gli abbonati a Xbox Game Pass. Si tratta dell'opera prima di questo talentuoso team di sviluppo formato da diversi veterani che hanno lavorato in precedenza a vari titoli noti come Gears of War e Bulletstorm, tra gli altri.

Fin dalla sua prima apparizione durante il famoso Xbox Showcase di maggio 2020, The Ascent è diventato subito uno degli indie più interessanti in arrivo sulle piattaforme next gen e finalmente potremo provarlo direttamente nel corso dell'estate, con l'uscita fissata verso fine luglio.

Il gioco andrà a 4K e 60 fps su Xbox Series X, o almeno questo è il target fissato dagli sviluppatori per la console maggiore di Microsoft. Il nuovo trailer mostra ulteriori sezioni di gameplay che rendono ancora più convincente quanto visto finora, ma se volete maggiori informazioni potete leggerne l'anteprima scritta da Aligi Comandini il mese scorso.

"Siamo molto emozionati del fatto che tutti potranno finalmente entrare nel mondo di The Ascent", ha affermato Arcade Berg, il creative director del gioco e co-fondatore del team. "Che siate persone che preferiscono esplorare ogni angolo o che amiate il combattimento, o che vi facciate prendere dalla storia e dal lore, abbiamo provato a mettere insieme qualcosa per tutti in The Ascent".

All'interno del gioco, troviamo le seguenti caratteristiche, in base a quanto riferito dal comunicato ufficiale di oggi: