The Ascent, data di uscita del gioco rivelata da Curve Digital?

The Ascent, il promettente action RPG sviluppato da Neon Giant, potrebbe avere una data di uscita, rivelata in anticipo da Curve Digital: stando a queste informazioni, il gioco sarà disponibile dal 29 luglio 2021.

The Ascent, il post di Curve Digital con la data di uscita del gioco.

In arrivo gratis su Xbox Game Pass, The Ascent ci proietterà in un'ambientazione di stampo cyberpunk, il mondo futuristico di Veles, coinvolgendoci in spettacolari scontri da affrontare da soli o in cooperativa per quattro giocatori.

Nei panni di un uomo che lavora per una corporazione potentissima, ci troveremo di punto in bianco a dover combattere per la sopravvivenza del distretto in cui viviamo, imbracciando qualsiasi tipo di arma nel tentativo di scoprire cosa sia accaduto.

Nel corso della campagna potremo sbloccare nuove abilità e innesti cibernetici in grado di fornirci un sostanziale vantaggio sugli avversari, sfruttare le peculiarità dello scenario a nostro favore e godere di una grafica di grande impatto, con splendidi particellari.

Ti diamo il benvenuto alla massima espressione dell'arcologia del gruppo The Ascent, una metropoli verticale, popolata da creature provenienti da tutta la galassia, e gestita dalle multinazionali.

Vestirai i panni di un lavoratore, proprietà della compagnia che possiede te e tutti gli abitanti del tuo distretto. In un giorno qualunque, una serie di catastrofici eventi ti travolge: il gruppo The Ascent chiude i battenti per motivi ignoti, e la sopravvivenza del tuo distretto è a rischio.

Dovrai imbracciare le armi e partire per una nuova missione per scoprire la causa di quanto è successo.