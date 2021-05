FIFA 21 omaggia Kiyan Prince, calciatore ucciso a 15 anni e ricreato nel gioco

FIFA 21 è luogo di un'iniziativa molto emozionante, con la prossima introduzione all'interno del roster di giocatori di Kiyan Prince, un giovane calciatore che venne ucciso nel 2006 a 15 anni e che viene ricreato nel gioco a 30 anni, ovvero circa l'età che avrebbe avuto adesso.

Prince giocava nella squadra under 16 dei Queens Park Rangers F.C., ma nel 2006 venne ucciso tragicamente a pugnalate dopo aver tentato di proteggere un amico dall'essere bullizzato all'uscita di scuola. Era considerato una promessa del calcio britannico e i Queens Park Rangers hanno chiesto e ottenuto da EA la possibilità di inserirlo all'interno del roster dei propri giocatori, nell'aspetto che avrebbe potuto avere a 30 anni.

FIFA 21 accoglie Kiyan Prince all'interno dei Queens Park Rangers

Venne messo sotto contratto dal QPR già nel 2004, descritto già all'epoca come un talento prodigioso, osservato anche da Gary Waddock, che all'epoca era allenatore della prima squadra.

Electronic Arts ha creato una versione adulta di Prince in base all'aspetto che aveva all'epoca della scomparsa e alle foto del padre a 30 anni, in collaborazione con lo studio Framestore specializzato in manipolazione grafica ed effetti speciali, in modo da trovare una via di mezzo che potesse assomigliare alla sua versione da grande.

Il calciatore potrà essere utilizzato nella modalità Carriera e nel multiplayer. Per quanto riguarda le statistiche, EA ha affermato di aver costruito le sue caratteristiche in collaborazione con il padre di Prince, i suoi allenatori, i compagni di squadra e gli amici, per cercare di ricostruire al meglio il suo stile di gioco e raccogliendo dati per bilanciare velocità, skill e capacità di tiro in modo da rendere la versione digitale più fedele possibile all'originale.

Kiyan Prince sarà disponibile all'interno di FIFA 21 da oggi su PC e da domani, 19 maggio, su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e Stadia. Insieme al calciatore, verranno anche aggiunti oggetti legati a Prince come il Kiyan Prince Foundation Kit, che promuove la Fondazione creata in memoria del ragazzo. FIFA 21 si è recentemente aggiornato con la patch 1.20: Title Update 15.