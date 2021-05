FIFA 21 patch 1.20: Title Update 15 disponibile, ecco le novità

Electronic Arts ha rilasciato il Title Update 15 per le versioni PC e Google Stadia di FIFA 21. L'aggiornamento arriverà anche su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S come patch 1.20 più avanti. Oggi, possiamo già vedere tutti i dettagli sulle novità in arrivo.

Per quanto riguarda le modifiche generali e dedicate all'audio e alla grafica, il Title Update 15 introduce in FIFA 21:



Nuovi piazzamenti della CONMEBOL Libertadores per le modalità "Carriera" e "Tornei"

Nuova struttura delle competizioni CONMEBOL Libertadores e Sudamericana, sempre legate alla modalità Carriera

Club CONMEBOL Libertadores e Sudamericana del 2021 qualificati per le fasi a gironi; sono anche state aggiornate le rose delle squadre già presenti

Aggiornate foto 2D, stemmi, pacchetti di trasmissione, divise, sfondi e non solo

Risolto un problema legato all'ombra del pallone

Per quanto riguarda FIFA Ultimate Team, la patch 1.20 si occupa di risolvere i seguenti problemi:



un problema con un filtro "Stadio" che cambiava involontariamente

un problema con i nomi delle squadre mostrati in modo errato

un problema con le lobby delle partite cooperative, che mostravano la divisa sbagliata

un problema con alcune classifiche, che non mostravano la piattaforma di gioco del giocatore

un problema di Google Stadia che indicava che alcuni oggetti giocatore non erano utilizzabili per le amichevoli FUT Live Tre nazioni

Vediamo ora le modifiche alla modalità Carriera:



Elland Road è ora di nuovo selezionabile come stadio per il Leeds United

I giocatori non possono più controllare l'intera squadra se è attiva la funziona Blocca giocatore

Infine, per Volta Football di FIFA 21, è stato risolto un problema che mostrava del testo segnaposto nelle miniature di anteprima quando si sceglieva l'oggetto girocollo bianco a maniche lunghe.

Vi segnaliamo anche che un ragazzo ha speso oltre 8000 dollari in carte FUT FIFA 21 e la madre è disperata.