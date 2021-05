Leisure Suit Larry - Wet Dreams Dry Twice da oggi su PS4, Xbox e Nintendo Switch

Leisure Suit Larry - Wet Dreams Dry Twice è disponibile a partire da oggi anche su su PS4, Xbox One e Nintendo Switch, come dimostra il trailer di lancio che trovate qui sotto.

Dopo il successo di Leisure Suit Larry - Wet Dreams Don't Dry, pubblicato nel 2018, la celebre serie adventure torna dunque con un nuovo episodio anche su console, senza ovviamente rinunciare alle sue pruriginose peculiarità.

Il publisher Assemble Entertainment e lo sviluppatore CrazyBunch hanno scatenato l'affascinante Larry su console dopo che la versione PC ha vinto come "Best Classic Adventure of 2020" agli Adventure Game of the Year (AGOTY) Awards.

Leisure Suit Larry - Wet Dreams Dry Twice, il protagonista in uno dei nuovi scenari.

Dal comfort della tua camera al tuo tragitto mattutino in metropolitana, non c'è mai stato momento migliore per entrare nel mondo di Larry e capire perché i giocatori si sono divertiti con le sue scappatelle negli ultimi quattro decenni.

Dopo molti anni disastrosi, esercitando il suo "carisma" su legioni di adorabili donne, il leggendario signore dell'amore Larry Laffer è finalmente pronto per stabilirsi in una vita tranquilla di felicità domestica.

Reduce dalle avventure del primo gioco, Wet Dreams Don't Dry, il nostro eroe affamato si è ritrovato bloccato a Cancum dopo aver incontrato l'unica donna che poteva finalmente convincerlo a lasciarsi alle spalle la vita da single.

Leisure Suit Larry - Wet Dreams Dry Twice, uno dei tanti paesaggi presenti nel gioco.

C'è solo un problema: Faith, la ragazza coraggiosa che ha rubato il cuore di Larry, è scomparsa tra le tante isole del paradiso tropicale di Kalau'a.

"I giocatori si sono goduti la recente avventura di Larry su PC e siamo molto entusiasti di offrire questa esperienza ai possessori di Nintendo Switch, Xbox One e PlayStation 4", ha affermato Stefan Marcinek, CEO di Assemble Entertainment.

"È un gioco divertente e affascinante, perfetto per il soggiorno o per i pendolari possessori di Nintendo Switch, quindi qualunque sia la tua piattaforma preferita, Larry è pronto a partire!"

In Leisure Suit Larry: Wet Dreams Dry Twice, i giocatori dovranno guidare il nostro coraggioso protagonista attraverso più di 50 splendidi luoghi disegnati a mano, incontrando personaggi esilaranti vecchi e nuovi e risolvendo enigmi sfacciati e talvolta subdolamente birichini lungo il percorso.