Immortals Fenyx Rising: Ubisoft è soddisfatta delle vendite, soprattutto su Switch

Lo scorso anno Ubisoft ha rilasciato Immortals Fenyx Rising, una nuova IP single-player legata agli dei greci. Oggigiorno i nuovi franchise single player devono lottare per riuscire ad attirare l'attenzione dei giocatori ma sembra che il titolo della compagnia francese ci sia riuscito. Ubisoft si è infatti dichiarata soddisfatta delle vendite del gioco, soprattutto in versione Nintendo Switch.

Ad affermarlo è il CFO di Ubisoft - Frederick Duguet -, durante una riunione con gli investitori. Doguet ha affermato, in traduzione: "Immortals Fenyx Rising, la nostra nuova IP, continua a vendere bene grazie al supporto della community, mai così alto per un gioco Ubisoft. Ha tutto quello che serve per diventare un titolo sempreverde, specialmente su Switch, dove continua ad ampliare la portata del pubblico di Ubisoft."

Immortals Fenyx Rising

Per i fan di Immortals Fenyx Rising si tratta di certo di una notizia promettente. Il gioco ha ottenuto vari DLC nel corso dei mesi, ma per il momento non sappiamo se vi sarà un seguito. Le parole del CFO di Ubisoft, però, lasciano intuire che la compagnia si aspetta vendite sul lungo periodo. Speriamo di ricevere presto nuove informazioni sul destino di questa saga.

Vi abbiamo inoltre proposto la nostra recensione del più recente DLC, nel quale vi abbiamo spiegato che: "Per la quarta volta in sei mesi siamo portati a premiare Ubisoft Quebéc e il suo pargolo. Immortals Fenyx Rising non era un titolo perfetto, così come non lo sono stati i suoi DLC. A differenza però dell'immobilismo nel quale naviga a fatica questo settore, i ragazzi canadesi (coadiuvati dal team Cheng Du) hanno tentato per ben tre volte di cambiare la propria stessa formula, nell'ambientazione o nella struttura ludica. Se non ne avete ancora abbastanza di Immortals, allora "Gli Dei Perduti" potrebbe ancora fare al caso vostro, diviso com'è tra la sua qualità intrinseca e qualche peccato di ingenuità."