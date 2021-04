Immortals Fenyx Rising: Gli Dei Perduti, la recensione del terzo ed ultimo DLC

Non nascondiamo che tornare a parlare così presto di Immortals Fenyx Rising , ad una manciata di settimane dalla recensione del secondo DLC , non ce lo aspettavamo.

Fenyx è ormai una Dea in tutto e per tutto e questo porta con sé oneri e onori. Sedere alla tavola di Zeus e compagni è certamente un privilegio straordinario, ancor più dopo essersi guadagnati questo posto con le proprie capacità. Nonostante gli sforzi per preservare la coesione, diverse altre divinità hanno deciso di abbandonare il re dell'Olimpo e rifugiarsi lontani, sulle isole forgiate dallo stesso Dedalo. Questa azione ha portato il mondo sull'orlo del baratro, con catastrofi naturali e situazioni sotto controllo che stanno decimando gli esseri umani e rovinando l'equilibrio delle cose.

“Diablo - Immortals”

Alzi la mano chi non ha sorriso al titolo del paragrafo. Tralasciando la nostra ironia spiccata, fa davvero ridere pensare che Ubisoft Québec sia stata così coraggiosa nella sperimentazione da aver stravolto la propria stessa creatura.

Nel corso dei (pochi) mesi dall'arrivo sul mercato della più grossa sorpresa di Ubisoft degli ultimi anni, Immortals Fenyx Rising ha tentato di racchiudere al suo interno tanti diversi cambi di direzione. Probabilmente è proprio la natura stessa di progetto sperimentale ad averlo permesso, ma è questa sua stessa natura a renderlo così interessante ai nostri occhi.

Lì dove il primo DLC metteva da parte la narrazione e il combattimento e spingeva tutto sugli enigmi; il secondo ha invece tentato di replicare la formula originale traslando l'esperienza nella mitologia cinese. Per questa terza iterazione torniamo in Grecia e ai volti già conosciuti, ma mettendo sul piatto un'esperienza totalmente nuova dal punto di vista del gameplay. La classica inquadratura in terza persona lascia spazio a quella dei titolo top down, richiamando a gran voce giochi come Diablo e Path of Exile.

Anche dal punto di vista della progressione e delle meccaniche i cambiamenti non faticano a farsi notare. Restano i capisaldi dei controlli e la base del combattimento, diviso com'è tra attacchi leggeri e pesanti. Sparisce però la stamina nemica e anche alcuni dei vantaggi nell'esplorazione che richiamavano fortemente Zelda: Breath of the Wild. Niente più pozioni per il recupero di vita e stamina, ma solo delle sfere di colore relativo e che vengono rilasciate dai nemici sconfitti.

Sono sempre lì gli enigmi, anche in numero decisamente minore per un DLC che punta platealmente il dito verso lo scontro a cielo aperto. Non è un caso che buona parte dell'avventura sia caratterizzata da ondate di nemici, da picchiare e sconfiggere per farsi strada lungo le missioni e le mappe delle isole.

Proprio nel corso dell'esplorazione si lascia spazio anche a tanti aggiustamenti nella progressione. Aumentano le risorse da poter raccogliere in maniera sostanziale e, tra queste, vi è presente anche quella dedicata al salvataggio dei progressi. Una volta sconfitti si torna infatti all'ultimo salvataggio effettuato, dettaglio non indifferente e che non nascondiamo essere una delle cose che più ci ha fatto storcere il naso.

La mappa è infatti disseminata di una serie di altari che, una volta attivati, permettono di effettuare delle offerte agli dei, così da ricevere in cambio nuovi poteri, potenziamenti e la possibilità stessa di salvare i progressi. All'atto pratico questo si tramuta in un grado di personalizzazione totalmente differente, che viene amplificato ancor di più dalla presenza delle essenze: vere e proprie mod di modifica e buff per le abilità equipaggiate. Queste ultime vanno dall'aumento di valori, fino all'aggiunta di perk specifici che modificano l'utilizzo e le funzionalità delle abilità stesse.

È qui che viene fuori tutto il grande estro di Ubisoft Quebéc e di questo contenuto aggiuntivo. La creazione della propria build e l'applicazione delle essenze può essere effettuata su diverse abilità, generando effetti altrettanto particolareggiati.

Quel che secondo noi non funziona all'interno della formula è una sempre presente mancanza di profondità, che spinge pian piano alla ripetitività delle situazioni e che non ha aiutato a scongiurare la più classica delle modalità orda, struttura adottata per dare durata e grado di sfida all'avventura.

Gli Dei Perduti vive quindi questa doppia natura: da una parte la consapevolezza di essere un esperimento divertente e riuscito, quasi un preludio ad un possibile episodio spin off dedicato. Dall'altra però soffre anche della difficoltà di mettere insieme un'esperienza totalizzante, profonda al punto giusto non solo nell'applicazione di qualche variante RPG, ma anche della sua struttura ludica.