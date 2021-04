Samsung Unpacked 2021 e Resident Evil nel pomeriggio del canale Twitch di Multiplayer.it

Come ogni giorno, il palinsesto del canale Twitch di Multiplayer.it è ricchissimo di appuntamenti interessanti. Si parte alle 11 con un "Road to Resident Evil Village" nel quale Alessandra Borgonovo ci parlerà di tutti i segreti della serie di Capcom, l'appuntamento perfetto per prepararsi all'uscita dell'ultimo, attesissimo capitolo. Poi proseguiremo col Samsung Unpacked, l'evento durante il quale il colosso coreano si dice porterà i Galaxy Book, il nuovo Fold e i portatili ultrabook, che saranno chiaramente aggiornati con gli ultimi processori.

Il Road to Resident Evil Village è un appuntamento quotidiano che ci terrà compagnia anche nei prossimi giorni. Partiremo dalle origini della serie di Capcom, per arrivare pronti all'uscita dell'ultimissimo capitolo. Oggi Alessandra parlerà di Resident Evil 0, la genesi del virus e dell'Umbrella. L'appuntamento è alle 11, non mancate.

Alle 15 Vincenzo e Christian parleranno di New Pokémon Snap, con tutte le novità del gioco, mentre alle 15:45 partirà la copertura del Samsung Unpacked 2021. Pierpaolo Greco e Umberto Moioli ci accompagneranno alla scoperta di tutte le novità del colosso coreano. Si dice che vedremo il nuovo Samsung Galaxy Z Fold 3 o un nuovo tablet Galaxy Tab.

Successivamente parleremo di Monster Hunter Rise 2.0 con Aligi e alle 19 torna FireZ con Call of Duty Black Ops: Cold War - Stagione 3.

