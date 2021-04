R-Type Final 2: un video di gameplay ci mostra il gioco prima del lancio

Vediamo questo filmato di gameplay di R-Type Final 2, l'ultima incarnazione della nota serie di sparatutto classici, in arrivo il 30 aprile su PC, Xbox One, Xbox Series X e S e PS4 (giocabile in retrocompatibilità anche su PS5).

Nel filmato, che trovate in testa alla notizia, potete vedere due livelli completi del gioco. A realizzarlo è stata la rivista giapponese Famitsu, che ha ricevuto il gioco in anticipo. Sarete felici di sapere che gli elementi più iconici ci sono tutti, per la gioia di chi iniziò a giocare con R-Type in sala giochi negli ormai remoti anni 80. Naturalmente stiamo parlando di un prodotto per una nicchia di giocatori eletti (si scherza), non certo per le masse. Comunque sia guardate il filmato se ancora non siete convinti del lavoro svolto da Granzella e volete saperne di più.