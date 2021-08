Matrix 4: Lilly Wachowski ha spiegato perché non ha partecipato al film

Lilly Wachowski ha finalmente spiegato come mai non ha voluto partecipare alla lavorazione di The Matrix: Resurrections, conosciuto da molti come Matrix 4, insieme alla sorella Lana. La rivelazione è stata data durante una conferenza per la sua serie su Showtime, Work in Progress, dove la nostra ha dato nel dettaglio le sue motivazioni, che non sono per niente banali.

Lana e Lilly hanno lavorato moltissimo dopo la loro transizione, portando avanti diversi progetti uno dopo l'altro: Cloud Atlas, Jupiter Ascending e la prima stagione di Sense8: "Contemporaneamente ne pubblicavamo uno e preparavamo il successivo." Lilly si sentiva esausta e aveva bisogno di staccare la spina dall'industria cinematografica.

Keanu Reeves

L'idea di Matrix 4 arrivò nel periodo in cui i suoi genitori stavano morendo:

"Trovavo sgradevole la prospettiva di tornare indietro per fare di nuovo parte di qualcosa che avevo già fatto prima. Non mi piaceva l'idea di aver affrontato la mia transizione, superando quello che è stato un vero e proprio terremoto per la mia vita, cui si è aggiunta la perdita di mia madre e di mio padre, per poi tornare a guardarmi indietro, ripercorrendo vecchie strade. Non lo trovavo appagante dal punto di vista emotivo. Era come tornare alla vecchia vita e non volevo farlo."

Attualmente Lilly Wachowski si sta occupando della serie Work in Progress per Showtime, ormai alla seconda stagione. Comunque sia, in futuro non esclude di tornare a lavorare con la sorella Lana.