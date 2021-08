Fallout 76: il project lead lascia dopo sedici anni in Bethesda

Jeff Gardiner, attualmente il project lead di Fallout 76, ha lasciato Bethesda dopo aver passato sedici anni nella compagnia. L'annuncio dello sviluppatore veterano è arrivato tramite Twitter, dove ha avuto modo di ricordare i giochi cui ha collaborato:

Gardiner: "La mia esperienza con Bethesda è arrivata alla fine. È stato un viaggio fantastico, dal fare il producer dei designer di The Elder Scrolls IV: Oblivion, Fallout 3 e The Elder Scrolls V: Skyrim, a fare il lead producer per Fallout 4 e infine il project lead di Fallout 76. Mi mancheranno i miei colleghi e voglio ringraziare tutti i fantastici fan. Rimanete sintonizzati."

Gardiner non ha annunciato la sua nuova destinazione, ma immaginiamo che uno con il curriculum come il suo non faticherà a trovare una nuova occupazione (sempre che non abbia lasciato perché attratto da qualche offerta allettante). Rimane da capire a chi sarà affidato a questo punto Fallout 76.