ELEX 2, trailer della storia per il nuovo RPG dagli autori di Gothic

ELEX 2 è tornato a mostrarsi con un nuovo trailer, questa volta incentrato sulla storia del nuovo RPG da parte di Piranha Bytes, gli autori di Gothic e Risen, seguito del particolare titolo uscito nel 2017 e rimasto alquanto sottovalutato.

ELEX 2 riprende lo stile dell'originale come action RPG open world considerato "vintage" dagli stessi autori, che in questo modo vogliono rimarcare la volontà di rimanere fedeli a una visione del genere legata a qualche tempo fa, pur evoluta secondo le tecnologie moderne.

Anche in questo caso ci troviamo di fronte a un'ambientazione fantascientifica che mischia però alcuni elementi che possono essere considerati fantasy in maniera più classica. La storia ci riporta su Magalan, il mondo alieno esplorabile che ora si presenta però molto più vasto e ricco di quanto visto nel primo capitolo, con la possibilità di spostarsi anche usando il Jetpack per un dinamismo decisamente maggiore rispetto a prima.

Vari anni dopo che Jax, il protagonista, ha sconfitto l'Hybrid, una nuova minaccia arriva dal cielo e scatena il potere del dark Elex, mettendo in pericolo tutta la vita sul pianeta. Jax deve dunque tornare su Magalan per cercare di risolvere la situazione ancora una volta, tentando di convincere le fazioni divise a collaborare per fare fronte comune contro il nuovo pericolo e, nel frattempo, occupandosi di una faccenda molto personale come la ricerca del proprio figlio, Dex.

ELEX 2 si presenta come un'evoluzione decisamente potenziata del primo capitolo: basato sulle medesime caratteristiche in termini di struttura di gioco e gameplay, il seguito presenta un mondo molto più ampio, ricco e particolareggiato, con una maggiore libertà d'azione e spostamento al suo interno.

Non c'è ancora una data di uscita ma sappiamo che Elex 2 è in sviluppo per PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S. ELEX 2 era stato annunciato con trailer e immagini all'E3 2021, dal THQ Nordic Showcase è giunto anche l'annuncio di Jagged Alliance 3, tra le altre cose.