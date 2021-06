ELEX 2 annunciato con trailer e immagini all'E3 2021

ELEX 2 è stato annunciato e presentato in forma ufficiale da THQ Nordic in occasione dell'E3 2021, con un trailer e alcune immagini che mostrano qualcosa del nuovo action RPG soprattutto per quanto riguarda ambientazione, personaggi e atmosfera generale.

Piranha Bytes ha dunque svelato ELEX 2 con un primo trailer, confermando dunque le voci di corridoio emerse in precedenza sul possibile arrivo del seguito per questo action RPG, di cui ancora non vediamo il gameplay in movimento (tranne che negli screenshot) ma che dalle atmosfere sembra presentare già delle sfide epiche per Jax, destinato a tornare in azione a suo modo.

Il pianeta Magalan ha vissuto alcuni anni di relativa pace dopo gli eventi del primo ELEX, si legge nell'introduzione a questo nuovo capitolo. Le vecchie fazioni sono state eliminate, mentre altre sono sorte nel frattempo. I tentativi dei Berserker di far ricrescere le terre, attraverso la terraformazione, stanno iniziando a dare i loro frutti.

Dopo la sconfitta degli Hybrid, gli Albs non rappresentano più una minaccia. Tuttavia, il nostro eroe - Jax - torna in questi luoghi consapevole che una nuova minaccia incombe ancora su Magalan. Sta a lui unire queste diverse fazioni insieme per affrontare la nuova oscurità.

Sembra dunque che ELEX 2 sia destinato ad essere un seguito diretto del primo capitolo, con lo stesso protagonista e la medesima ambientazione, anche se ovviamente ci saranno forti variazioni dovute anche alla trasformazione del pianeta e alla presenza di nuovi nemici e situazioni. Il primo ELEX non è stato accolto molto positivamente dalla critica soprattutto a causa dei suoi limiti tecnici, ma molti giocatori hanno comunque apprezzato la sua struttura e le sue caratteristiche da vero gioco di ruolo, contrariamente a quanto spesso accade sul mercato videoludico.

Attendiamo dunque di saperne di più su ELEX 2, gioco che non ha ancora una data di uscita ma arriverà su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S.