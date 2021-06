Nintendo Direct E3 2021: misteriosi regali di preparazione inviati agli Ambassador

Il Nintendo Direct all'E3 2021 è finalmente in arrivo, previsto per oggi, 15 giugno 2021, alle ore 18:00 italiane, e nel frattempo la compagnia ha voluto incrementare il livello di attesa inviando degli speciali regali agli ambassador Nintendo che sembrano presagire qualche grossa novità in arrivo.

Come mostrato fa vari utenti Twitter e influencer variegati, Nintendo ha inviato un pacchetto contenente alcune sorprese: sulla confezione c'è scritto "rompere in caso di estremo entusiasmo", cosa che dovrebbe riferirsi a sorprese di grosso calibro in arrivo nel corso dell'evento di oggi, ma gli oggetti contenuti all'interno non sembrano suggerire alcune novità specifiche.

Vari omaggi sono contenuti nella scatola, in particolare delle felpe personalizzate con il nome degli utenti a cui sono stati indirizzati i pacchetti e un messaggio da parte di Nintendo che raccomanda di seguire la presentazione all'E3 2021.



Il testo della lettera è stato ovviamente già scandagliato in lungo e in largo, ma anche anticipando questo la compagnia ha voluto specificamente precisare che nel messaggio non è presente alcun possibile teaser sui contenuti del Nintendo Direct. Dunque sembra che si tratti di una semplice iniziativa dedicata agli ambassador, probabilmente per aiutare a montare l'hype per l'evento ma senza voler svelare nulla dei contenuti.

