Elex 2 in arrivo? Lo suggerisce il nuovo logo del canale Discord ufficiale

L'annuncio di Elex 2 potrebbe essere imminente. A suggerirlo è arrivato il nuovo logo del canale Discord ufficiale del franchise, che mostra un 2 nel titolo. Piranha Bytes non ha ancora comunicato niente in merito, ma ormai sono diversi anni che non presenta nuova progetti, considerando che il primo Elex è uscito a fine 2017, quindi questo potrebbe essere il momento giusto per tornare sulla scena.

Elex 2, il logo aggiornato del canale Discord

Elex è stato un gioco di ruolo d'azione fortemente divisivo: da un parte è stato disprezzato dai giocatori abituati a esperienze più tradizionali e meno brutali; dall'altra è stato venerato dagli amanti dei giochi di ruolo puri, nonché dai fan di Piranha Bytes, per la sua struttura di gioco aperta, per il focus sull'esplorazione e per lo scenario originale e interessante, che vede agire tre fazioni diversissime tra loro.

Intorno a Elex è nata quindi una comunità medio piccola, ma molto attiva e sicuramente desiderosa di avere un seguito dell'esperienza originale.

Naturalmente non prendete il cambio di logo come una conferma, ma solo come il segno che qualcosa dietro le quinte si stia muovendo... rimaniamo in attesa di sapere cosa.