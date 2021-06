Doomed Love è un simulatore di appuntamenti dove si seducono i cattivi di Doom

Doomed Love è un simulatore di appuntamenti / visual novel decisamente folle, in cui bisogna riuscire a far innamorare i cattivi di Doom. Chi non ha mai sognato di chiedere un appuntamento a un Mancubus? David Cooper, l'autore, lo ha realizzato per puro divertimento, distribuendolo gratuitamente tramite itch.io.

Detto questo Doomed Love è una visual novel con tutti i crismi, che vanta ben quattro creature da sedurre, cinque finali differenti, disegni e musiche originali e la totale assenza di sangue e violenza... che per un gioco ispirato a Doom non è cosa da poco.

Doomed Love su itch.io

Doomed Love: un'immagine di gioco

Naturalmente quella di Cooper non è il primo simulatore di appuntamenti sopra le righe della storia. Chi conosce il genere sa che si possono avere storie d'amore con qualsiasi creatura, sia essa un piccione o un uomo cavallo, quindi perché non con un mostro di Doom? Bisogna essere inclusivi e lasciare che l'amore sbocci ovunque voglia.