SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake annunciato per PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch con un trailer

In occasione del THQ Nordic Showcase è stato annunciato SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake per PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch con un trailer.

Il filmato che come è lecito aspettarsi è decisamente buffo e sopra le righe, non ci offre molti dettagli sul gioco, se non che ci avventureremo in varie dimensioni alternative. Vediamo ad esempio SpongeBob diventare prima un cavernicolo, poi un cowboy affascinante e anche una lumaca. Sarà interessante vedere come tutto ciò influenzerà il gameplay.

"Lacrime di sirena che esaudiscono desideri nelle mani di SpongeBob e Patrick... Cosa potrebbe mai andare storto? OK, il tessuto che tiene unito l'universo potrebbe strapparsi e aprire portali verso mondi della fantasia pieni di cavalieri, cowboy, pirati e lumache preistoriche. Ma nulla che la nostra spugna preferita non possa gestire con il giusto costume cosmico! Balliamo tutti la Cosmic Shake!", recita la sinossi ufficiale di SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake.

Sempre dalle informazioni rilasciate da THQ Nordic, apprendiamo che durante l'avventura sarà possibile utilizzare "abilità platoform classiche e nuove come il lancio dell'amo e il calcio di karate" e indossare più di 30 costumi. Ci saranno 7 mondi fantasy, come Wild West Jellyfish Fields e Halloween Rock Bottom, e tutti i personaggi iconici della serie animata, il tutto con doppiaggio e testi in italiano.

Durante il THQ Showcase è stato annunciato anche Outcast 2: A New Beginning, sequel dell'apprezzata avventura del 1999.