SuperPower 3, un nuovo strategico annunciato con trailer per PC da THQ Nordic

SuperPower 3 è stato annunciato da THQ Nordic durante il suo Showcase con un primo trailer di presentazione, per quello che è il terzo capitolo nella serie, anche in questo caso uno strategico per PC ad ambientazione moderna.

Sviluppato da GolemLabs, SuperPower 3 propone una nuova esperienza costruita appositamente per i megalomani che vogliono governare il mondo utilizzando una superpotenza militare e politica. Si tratta di uno strategico del tipo grand strategy che ci vede lottare per cercare di rendere la propria nazione la più potente del mondo, portando fino all'estrema conseguenza della dominazione globale.

I giocatori prendono il controllo di diversi aspetti tra politica, economia, diplomazia, sviluppo sociale e militare, oltre ad altre sfaccettature che consentono di avere un controllo pressoché totale sul paese e sull'area di influenza crescente che questo è destinato ad avere nel mondo, se tutto va bene.

Si tratta del terzo capitolo di una serie piuttosto conosciuta dagli appassionati di questo genere, che ha per ambientazione l'intero pianeta Terra e presenta diverse evoluzioni in termini di grafica e interfaccia, oltre a contenuti e meccanismi di gioco ampliati ed evoluti.

In SuperPower 3 troviamo 194 paesi utilizzabili, una strategia completa e accurata con dozzine di scenari da portare avanti, anche basati su eventi reali, oltre a dati basati sulla realtà, analizzati e impiegati all'interno del gameplay per gli scopi strategici. Non c'è ancora una data d'uscita per SuperPower 3, al momento annunciato solo su PC.

Dal THQ Nordic Showcase è arrivato anche un trailer della storia per Elex 2, l'annuncio di Jagged Alliance 3 e quello di Destroy All Humans! 2 - Reprobed.