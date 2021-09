God of War su PC e tante esclusive PS4 e PS5 compaiono su Nvidia GeForce NOW

God of War, Ghost of Tsushima e tante altre esclusive PS4 e PS5 sembrano essere indirizzate al PC, in base a quanto emerso dal database del servizio Nvidia GeForce NOW, che non può certo essere preso come fonte ufficiale ma che apre una voce di corridoio molto interessante.

In pratica, alcuni utenti hanno effettuato uno sblocco del client di Nvidia GeForce NOW, scoprendo un database "segreto" decisamente ricco di sorprese, tra le quali un numero enorme di giochi esclusivi per PS4 e PS5, tra questi troviamo, ad esempio: