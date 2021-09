Marvel: 4 film nel 2024, Disney annuncia la pubblicazione

Disney ha pubblicato un nuovo calendario aggiornato per i film del Marvel Cinematic Universe in arrivo. La compagnia ha confermato che saranno pubblicati 4 film nel 2024. Quali sono? Non si sa.

Disney, nel proprio resoconto, ha infatti aggiunto 4 "film Marvel senza titolo" per il 2024. Precisamente, le date di riferimento scelte sono il 16 febbraio, il 3 maggio, il 26 luglio e l'8 novembre di tale anno. Si tratta di un film in più rispetto ai 3 che saranno pubblicati nel 2023. Attualmente, l'unico di cui si conosce la data è Guardiani della Galassia 3: 5 maggio 2023.

Marvel Cinematic Universe

Ci sono molteplici film Marvel che sono stati annunciati ma che devono ricevere ancora una data di uscita ufficiale. Deadpool 3 è uno di questi ed è credibile che arrivi nel 2023, in quanto Ryan Reynold ha affermato che le riprese inizieranno nel 2022. Sappiamo anche che un film sui Fantastici Quattro e uno su Blade sono in arrivo, così come un film su Captain America. Ci sono però altri "slot" liberi: potrebbe esserci un film sui Mutanti o un nuovo film cross-over sugli Avengers. Per ora si tratta solo di speculazioni.

Ricordiamo poi che il Marvel Cinematic Universe si amplierà a breve con Eternals. Parlando proprio di quest'ultimo, Angelina Jolie spiega perché si è unita al Marvel Cinematic Universe. Invece, per Richard Madden il film Marvel è stato "fisicamente fottutamente estenuante".

Infine, sapevate che Eternals e Spider-Man Far From Home avvengono in contemporanea?