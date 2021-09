Xbox Series X|S: Project Cobalt pare essere il nuovo RPG di InXile stile steampunk

Ci sono ancora parecchi misteri per quanto riguarda i nuovi progetti in sviluppo per Xbox Series X|S presso gli Xbox Game Studios e uno di quelli che incuriosiscono di più è il nuovo RPG di InXile, che secondo quanto riportato da Windows Central sembra essere identificato internamente come Project Cobalt ed essere una sorta di RPG FPS con ambientazione steampunk.

Ci sono state parecchie voci di corridoio al riguardo, nei mesi passati: si è parlato di un RPG steampunk potenziale erede di Arcanum: Of Steamworks and Magick Obscura, cosa verosimile visto che all'interno del team rientrano Jason Anderson e Chad Moore, rispettivamente principal designer e creative director di InXile, ma entrambi figure di spicco all'epoca di Troika Games.

Poi è partito il filone di rumor sul possibile GdR in prima persona dopo Wasteland 3, rafforzate dall'idea che questo possa essere un ibrido sullo stile di FPS RPG, ma di fatto non è ancora emerso nulla su questo misterioso gioco.

Project Cobalt: un concept art di una possibile ambientazione in stile steampunk per il nuovo RPG Inxile

Il report di Jez Corden sembra confermare l'ambientazione che era emersa nei mesi scorsi per il nuovo gioco in sviluppo, ovvero lo stile tendenzialmente steampunk.

In base a quanto emerso dalle indagini del giornalista di Windows Central, e da diversi artwork pubblicati online da vari collaboratori e sviluppatori come il concept artist Aleksander Danilovac, sembra proprio che il misterioso Cobalt possa basarsi sullo stile steampunk ispirato a una versione alternativa e retro-futuristica della Rivoluzione Industriale britannica.

Questo ci porta a immaginare ambientazioni in stile vittoriano con macchinari folli, tra meccanismi avanzati ma a base di carbone e vapore e una società che riprende caratteri ottocenteschi e altri moderni e fantastici. In ogni caso, attendiamo informazioni su questo interessante titolo di InXile, che potrebbero arrivare nei prossimi mesi.