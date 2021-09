Splitgate introdurrà la Forgia prima di Halo Infinite, parola di 1047 Games

Splitgate, il popolare sparatutto free-to-play che mescola elementi di Halo e Portal, introdurrà la modalità Forgia, o qualcosa di molto simile, prima di Halo Infinite. Questa perlomeno è stata la provocazione di 1047 Games.

In risposta a un tweet di KFCGaming, che chiedeva ai suoi follower di "triggerare (far arrabbiare) un intera community videoludica con una sola frase", l'account Twitter dello sparatutto afferma che "Splitgate avrà la modalità Forgia prima di Halo Infinite", con l'obiettivo di (scherzosamente) colpire sul vivo chi è rimasto deluso dal fatto che la modalità non sarà presente al lancio del nuovo capitolo della serie di 343 Industries.

La modalità Forgia è stata introdotta per la prima volta nella serie con Halo 3 e permette ai giocatori di editare, personalizzare e condividere mappe con la community. Data la sua grande popolarità è stata riproposta nei successivi capitoli. Verrà introdotta anche in Halo Infinite, ma è stata rimandata al prossimo anno, con il debutto previsto verso la metà del 2022.

In ogni caso l'affermazione di 1047 Games non è una semplice provocazione. In risposta a un commento successivo, lo studio ha infatti spiegato che intende veramente aggiungere una modalità che permetta di modificare le mappe di Splitgate, ma che, per ovvi motivi, non si chiamerà "Forgia".

D'altro canto lo studio ha grandi piani per Splitgate, specialmente ora che può espandersi grazie a un investimento esterno di ben 100 milioni di dollari, ottenuti proprio grazie al successo riscosso con la open beta, di cui potete leggere il nostro Provato di Splitagate a cura di Tommaso Valentini.