PS5, come distinguere il nuovo modello dalla versione originale, fin dalla scatola?

PS5, come abbiamo ben visto in queste settimane, ha ottenuto un nuovo modello che, zitto zitto, sta comparendo sul mercato in diversi paesi, tra cui l'Italia, e che dovrebbe soppiantare l'originale nei prossimi mesi, ma come distinguere una versione dall'altra?

Abbiamo visto che il nuovo modello comporta delle differenze, ma queste sono soprattutto interne, relative a un redesign generale del sistema di raffreddamento con un nuovo dissipatore più piccolo il quale rende l'intera console più leggera di circa 300 grammi. Differenza notevole ma probabilmente poco percepibile se non si hanno entrambe le console a portata di mano.

L'altro elemento nuovo, in questo caso ben visibile, è la presenza di una vite diversa da quella originale per montare il piedistallo di PS5: il chiacchierato sistema di aggancio della console, richiesto per poter essere messa in orizzontale e verticale, si basa su una vite nuova nel modello più recente, che può essere avvitata o svitata senza l'uso del cacciavite ma semplicemente a mano.

Questo è già un elemento di distinzione ben visibile ma per poter vedere che tipo di modello ci troviamo di fronte già dalla scatola, cosa che potrebbe risultare utile nel fantomatico caso in cui ci si imbatta in una PS5 in negozio, il sistema infallibile è controllare il codice identificativo della console.

Il nuovo modello di distingue per un codice diverso, che inizia per CFI-11 e corrisponde a CFI-1116A per quanto riguarda l'Europa, mentre il modello originale inizia con CFI-10, ovvero CFI-1016A in Europa.

PS5: la collocazione del codice identificativo del modello sulla parte alta della scatola

Il codice è facilmente visibile già a confezione chiusa, riportato sia in un angolo del coperchio della scatola (la parte di colore blu), sia sulla parte frontale accanto alla classificazione PEGI, sia nella parte inferiore della scatola.

Per quanto riguarda il nuovo modello di PS5, ci sono state parecchie discussioni di recente a causa della revisione del sistema di dissipazione del calore, da quella iniziale di Austin Evans a quella di Hardware Busters, fino a quella più completa da parte di Digital Foundry e GamersNexus che, sostanzialmente, non ha trovato grosse differenze tra una versione e l'altra.