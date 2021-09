Youtubers trovano 100.000$ di videogiochi vintage in una casa abbandonata

Come dei veri e propri Nathan Drake o Lara Croft due youtuber si sono avventurati in una casa abbandonata da anni in cerca di tesori e ne sono usciti trionfanti con un bottino di numerosi videogiochi vintage dal valore complessivo di 100.000 dollari, che include titoli del calibro di The Legend of Zelda: The Wind Waker, Drakengard per PS2 e persino la limited edition di Resident Evil 4 per Gamecube con il mitico controller a forma di motosega.

Aimee e Korbin sono dei rivenditori e proprietari del canale YouTube Cheap Finds Gold Mines, dove solitamente condividono le loro avventure nei mercatini dell'usato e delle "perle di valore" che scoprono in tali occasioni. Questa volta il duo tuttavia ha deciso di accettare l'invito di uno spettatore ed entrare in una casa abbandonata, dove come accennato in precedenza hanno trovato una marea di giochi di grande valore, nonché oggetti da collezione e VHS di film blockbuster, di cui hanno condiviso la loro esperienza nell'ultimo loro video, che trovate di seguito.

Come ammette il duo nella casa erano presenti numerosi giochi sparsi un po' ovunque, in mezzo a polvere, sporcizia e popò di ratto, ma che loro si sono interessati principalmente in quelli sigillati, con alcune eccezioni, con una copia di Tombi per PSOne e Bayonetta per PS3. Ma ne è valsa la pena visto il lauto bottino di titoli PS2, Xbox 360, Gamecube, nonché un gran quantitativo di numeri della rivista GameInformer. In totale come accennato il valore complessivo della collezione è di circa 100.000 dollari, niente male.

Ma come è possibile che una casa abbandonata da anni fosse piena zeppa di tesori videoludici? La risposta l'ha offerta Stephanie, la nipote del proprietario originario, che alla fine del video spiega che lo zio aveva iniziato a collezionare in maniera compulsiva videogiochi dopo la morte di una persona a lui cara, salvo poi doversi trasferire per gravi problemi di salute. La casa a breve verrà demolita, insieme a tutto ciò che si trova all'interno, quindi la ragazza ha pensato bene di lasciare che cacciatori di tesori come Aimee e Korbin recuperassero oggetti di valore che altrimenti andrebbero perduti.

"Stiamo salvando questi videogiochi, stiamo salvando un pezzo di storia e stiamo salvando un pezzo del cuore di quest'uomo (il proprietario)", afferma Aimee. Un gesto nobile che ha fruttato in ogni caso un bel gruzzoletto.