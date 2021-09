Dragon Ball Z, il cosplay di Bunny Bulma di feministchronicles è aggressivo e potente

La serie Dragon Ball Z è una serie piena di personaggi diventati iconici nel mondo dei cosplay, come ad esempio Bunny Bulma, scelta da moltissime cosplayer per la relativa semplicità dell'esecuzione e il suo innegabile fascino. In questo caso vediamo alle prese con il personaggio la cosplayer feministchronicles, che ne dà un interpretazione aggressiva e potente.

feministchronicles mette in primo piano il tacco d'acciaio estremamente appuntito delle sue scarpe, sfoggiandolo come se fosse un'arma. Inoltre la torsione del corpo crea delle forti increspature nel corpetto, quasi a voler sottolineare la forza della posa. Per il resto il costume è perfetto, sia nella parrucca, comprese le orecchie da coniglio, sia nei pantacollant, del colore giusto. Insomma, un ottimo lavoro. Peccato solo per la location scelta per la foto, abbastanza anonima e insignificante.

