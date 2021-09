Microsoft: un'altra importante acquisizione in vista, per un rumor

Microsoft si sta preparando a effettuare un'altra importante acquisizione, stando a un rumor riportato dallo youtuber Skullzi, che non ha voluto per il momento fornire ulteriori dettagli pur lasciando intendere che si tratterebbe di un'operazione di grandissima rilevanza.

Parliamo insomma di qualcosa di simile all'acquisizione di Bethesda, effettuata dalla casa di Redmond nei mesi scorsi per una somma pari a 7,5 miliardi di dollari. Qualcuno addirittura parla di Take-Two.

"Ho sentito delle voci incredibili riguardanti un'altra enorme, potenziale acquisizione da parte di Microsoft", ha scritto Skullzi su Twitter. "Non voglio scendere nei dettagli perché non so neanche se si tratti di una notizia vera, ma accidenti."

"Prevedo che a breve un sacco di avvocati cominceranno a discutere delle leggi sul monopolio", ha aggiunto lo youtuber sempre in merito alla questione, chiedendo però agli utenti di prendere questi rumor con le pinze e di non fidarsi di eventuali falsi leak.

Nel frattempo, tuttavia, alcuni giornalisti e addetti ai lavori, incluso il social media manager di Xbox, hanno cominciato a pubblicare post che lasciano intendere che qualcosa si stia effettivamente muovendo dietro le quinte.