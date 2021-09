Returnal, video diario sugli effetti speciali per l'esclusiva PS5

Returnal, l'eccellente esclusiva PS5 sviluppata da Housemarque, è protagonista di un video diario che illustra gli effetti speciali utilizzati dal team finlandese nel gioco.

Considerato una mega hit da Sony, Returnal è mosso dal potente Unreal Engine ma utilizza alcune tecnologie proprietarie che lo studio ha realizzato internamente, in particolare un sistema particellare programmabile.

Proprio questa feature è stata utilizzata da Housemarque per la creazione di alcuni elementi, dai tentacoli delle creature alla vegetazione di Atropos, con risultati davvero interessanti anche sul fronte del gameplay e dei pattern comportamentali.

Non solo: il sistema particellare è stato impiegato "al contrario" per portare sullo schermo oggetti distruggibili che sono in realtà composti appunto da tanti pezzi separati, un migliaio per volta, e rendere in maniera realistica e spettacolare la loro separazione.

