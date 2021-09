Saints Row: dettagli su editor, voci per The Boss, co-op, cross-play e humor

Gli sviluppatori di Saints Row hanno rivelato nuovi dettagli sull'editor di gioco, le voci disponibili per The Boss e altri aspetti dell'esperienza in arrivo su PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One il prossimo febbraio.

Come avrete letto nella nostra anteprima di Saints Row, il remake targato Volition offrirà grande libertà d'azione, un ampio scenario open world e le sfaccettature tipiche del franchise, incluso il suo particolare humor.

L'editor per la creazione del personaggio sarà il più completo mai visto in qualsiasi episodio della serie, e sarà possibile scegliere fra ben otto voci differenti per The Boss, quattro maschili e quattro femminili.

Anche alla personalizzazione dei veicoli verrà concesso ampio spazio, e le vetture create potranno essere salvate nel proprio garage. In termini di gameplay sarà presente una modalità co-op, mentre non verrà supportato il cross-play fra diverse piattaforme.

Da buon reboot, il gioco racconterà il percorso di un gruppo di personaggi determinati a darsi al crimine fra arresti, affiliazione alle gang e alleanze. Insomma, scopriremo come i Santi sono diventati tali.