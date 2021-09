Record of Ragnarok, il cosplay di Aphrodite di shino-zaki è da dea della bellezza

Vediamo questo cosplay di Aphrodite, uno dei personaggi più iconici della serie giapponese Record of Ragnarok, realizzato dalla cosplayer shino-zaki con impeccabile cura e dedizione, nonché con un piglio interpretativo notevole.

La nostra non si è limitata infatti a riprodurre il costume della dea della bellezza e dell'amore, ma ha anche cercato di far emergere gli aspetti più malinconici del personaggio. L'espressione sul suo viso parla chiaramente. Per il resto va sicuramente lodato quello che nel complesso è un ottimo lavoro, anche a livello fotografico.

Record of Ragnarok racconta di un torneo in cui gli dei sfidano i più forti tra gli esseri umani per decidere se sterminare o no tutti i terrestri. Per vincere occorre accumulare sette successi. Ad aiutare gli umani ci sono le Valkyrie, che si trasformano in armi potentissime per consentire un confronto più equo con gli dei.

Se volete vedere altri cosplay, provate: Bunny Bulma di feministchronicles è aggressivo e potente, Tifa di grusha con vestito blu è identico al gioco, Yennefer firmato Kalinka Fox è avvolto dal mistero, Himiko Toga di lit.mira è pronto per il rientro a scuola, Misty da Supersailorvirgo ci fa tornare in spiaggia, Jessie di ryuulavitz ci fa tifare per il Team Rocket, Lisa di ruichiru è bellissimo, Honey Bee Tifa di likeassassins è provocante, Misa Amane da win_winry trafigge con lo sguardo, olyne di alco.loli da Stone Ocean, La Signora di xenon_ne è intrigante e Nico Robin di hana.bunny_bunny è incredibile.