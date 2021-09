CD Projekt Red: il prossimo titolo della casa di The Witcher 3 sarà un gioco di ruolo, naturalmente

Stando a un annuncio lavorativo, il prossimo titolo di CD Projekt Red, la casa, tra gli altri, di The Witcher 3: Wild Hunt, sarà un altro gioco di ruolo. Non c'era da attendersi altro e sarebbe stato stupefacente il contrario, visto il portfolio dello sviluppatore polacco, ma ora abbiamo una conferma diretta.

Quale? Un annuncio lavorativo in cui viene ricercato un Open World Designer "che aiuti a riempire il nostro mondo di gioco di contenuti verosimili e divertenti, formati da comunità ed eventi che il giocatore dovrà incontrare." Naturalmente non si fa accenno a quale giochi si riferisca l'annuncio. Immaginiamo che CD Projekt Red voglia evitare di annunciare novità con troppo anticipo, visto il difficile e prematuro lancio di Cyberpunk 2077 con relative polemiche, che non sono ancora cessate.

Quali giochi si potrebbero nascondere dietro a questo progetto misterioso? In realtà le possibilità sono diverse: un'espansione per Cyberpunk 2077, il nuovo The Witcher o la modalità multiplayer di Cyberpunk 2077. Ogni ipotesi è altrettanto valida, visto che è risaputo come lo studio polacco stia portando avanti più progetti contemporaneamente.