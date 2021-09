Half-Life: Alyx in sconto del 40% su Steam

Se siete in cerca di un grande gioco e avete anche un visore VR degno di questo nome, allora non guardate oltre e andate ad acquistare Half-Life: Alyx su Steam, che viene venduto con il 40% di sconto. Si tratta di uno dei migliori giochi per visori VR, se non il migliore in assoluto, quindi sarebbe un delitto lasciarselo sfuggire per 29,99€ invece di 49,99€.

Magari qualcuno potrebbe acquistarlo anche solo per motivi affettivi, così da completare la sua collezione di titoli di Half-Life.

Half-Life: Alyx su Steam

Half-Life: Alyx è il ritorno in VR di Valve alla serie Half-Life. La storia, ambientata tra gli eventi di Half-Life e Half-Life 2, è quella della lotta impossibile contro una feroce razza aliena nota con il nome di Combine.

Impersoni Alyx Vance e sei l'unica possibilità per l'umanità di sopravvivere. Il controllo dei Combine sul pianeta dopo l'incidente di Black Mesa si è fatto ancora più asfissiante e la popolazione rimasta viene forzata a vivere nelle città. Tra di loro ci sono due tra i migliori scienziati della Terra: tu e tuo padre, il dottor Eli Vance. Eli Vance.

Come fondatori di una nuova resistenza, avete continuato in maniera clandestina la vostra attività scientifica, effettuando importantissime ricerche e sviluppando strumenti indispensabili per i pochi umani abbastanza coraggiosi da sfidare i Combine.

Ogni giorno imparate di più sui vostri nemici e ogni giorno cercate di individuare le loro debolezze.