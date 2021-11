The Book of Boba Fett - il trailer ufficiale della serie TV di Star Wars in arrivo su Disney+

Ecco il primo trailer ufficiale di The Book of Boba Fett, la nuova serie TV dell'universo di Star Wars in arrivo su Disney+.

The Book of Boba Fett debutterà nel catalogo del servizio di straming Disney+ il prossimo 29 dicembre. In questa nuova serie il leggendario cacciatore di taglie Boba Fett e la mercenaria Fennec Shand viaggeranno per i pianeti della Galassia fino al ritorno a Tatooine, per riprendere il controllo del territorio una volta governato da Jabba the Hut e dal suo impero criminale.

Oltre al trailer, Disney ha pubblicato anche un nuovo poster ufficiale che ritrae i due protagonisti della serie, che potrete ammirare di seguito:

The Book of Boba Fett, il nuovo poster ufficiale

Nella serie vedremo Temuera Morrison nei panni di Boba Fett e Ming-Na Wen in quelli di Fennec Shand. La serie è ambientata nella stessa timeline di The Mandalorian, altra celebre serie TV disponibile su Disney+ e stando a un report è possibile descriverla come un Mandalorian 2.5.

L'executive producer di The Book of Boba Fett sarà Jon Favreau, creatore di The Mandalorian, insieme a Dave Filoni, executive producer di Star Wars Rebels, e allo scrittore e regista Robert Rodriguez.