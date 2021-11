MacOS Monterey rompe i Mac meno recenti? Vari brick segnalati dopo l'aggiornamento

MacOS Menterey, la nuova versione del sistema operativo Apple, sembra causare alcuni problemi in certi casi anche piuttosto seri a certi modelli di Mac meno recenti, fino alla rottura vera e propria dei computer, con casi di brick segnalati da vari utenti su social e direttamente sul forum di supporto di Apple.

Non è la prima volta che emergono problemi del genere: anche al lancio di MacOS Big Sur, la versione precedente del sistema operativo, si erano rilevati vari problemi sui Mac più "anziani" ma comunque dichiarati come supportati dal sistema operativo, come i modelli datati 2013 e 2014, per i quali è stato consigliato in seguito i attendere a fare l'update del software di sistema in modo che i problemi venissero corretti.

In questo caso non ci sono ancora elementi per parlare di problemi diffusi su larga scala, ma sulle community di supporto Apple stanno emergendo una notevole quantità di segnalazioni riguardanti inconvenienti, in certi casi anche gravi, con l'update a MacOS Monterey.

Come riportato da MacRumors, tra le pagine del forum di supporto Apple sono visibili già almeno una decina di post riguardanti problemi di brick dei Mac, ovvero computer resi sostanzialmente inutilizzabili e nemmeno in grado di accendersi.

MacOS Monterey è la nuova versione del sistema operativo Apple, ovvero MacOS 12

La maggior parte delle segnalazioni riguardano Mac più datati, ovvero risalenti al 2014 e 2015 che sono i modelli più vecchi supportati ufficialmente dal sistema operativo, ma alcune riguardano invece Mac anche del 2019 e 2020.

In linea di massima, sembra che non ci siano problemi per tutti i modelli che montano i nuovi chip Apple M1, ma per gli altri sembra esserci almeno un minimo rischio di brick effettuando l'aggiornamento di sistema, per cui potrebbe essere consigliabile attendere qualche aggiornamento prima di effettuare l'update. L'aggiornamento MacOS 12.1 è attualmente in fase di testing ma dovrebbe uscire solo fra qualche settimana, dunque ci sarà da aspettare ancora un po'.

Ricordiamo che MacOS Monterey è disponibile dal 25 ottobre, per saperne di più vi rimandiamo allo speciale su tutte le novità e funzioni dedicate a MacBook e iMac.