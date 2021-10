MacOS Monterey disponibile oggi, arriva il nuovo sistema operativo Apple

È fissato per oggi, 25 ottobre, il lancio di MacOS Monterey, il nuovo sistema operativo di Apple per i vari Mac, che potrà essere scaricato a partire da oggi anche in Italia, gratuitamente, da chiunque possieda un Mac in grado di supportarlo.

Non c'è un orario ufficiale ma in base agli standard di Apple il download dovrebbe essere disponibile a partire dalle ore 19:00 secondo l'orario italiano, corrispondenti alle 10:00 del mattino in California, a Cupertino, che è solitamente il momento in cui questi update vengono rilasciati al pubblico con l'avvio del rollout ufficiale.

MacOS Monterey è stato annunciato alla WWDC 2021, contenente diverse novità interessanti rispetto al precedente Big Sur, che di per sé presentava già numerose evoluzioni.

MacOS Monterey presentato sul palco dell'Apple WWDC

Tra queste troviamo Universal Control, una sorta di estensione di Continuity che consente di controllare varie dispositivi con tastiera e trackpad, tra Mac e iPad.

In linea con questa visione troviamo anche la possibilità di utilizzare un Mac come display aggiuntivo attraverso AirPlay: questa era un'opzione non utilizzabile in precedenza e che viene aggiunta con il nuovo MacOS, potendo dunque utilizzare il display di un Mac come schermo di destinazione.

Altre novità sono poi rappresentate da Shortcuts, ovvero il successore di Automator, in sostanza, e varie novità per il browser Safari. Per tutte le informazioni al riguardo, vi rimandiamo allo speciale su tutte le novità e funzioni dedicate a MacBook e iMac per MacOS Monterey. Ricordiamo anche i modelli di Mac compatibili con l'aggiornamento: