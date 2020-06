Apple MacOS 11.0 Big Sur annunciato alla WWDC, le novità del sistema operativo

Apple MacOS 11.0 Big Sur è stato annunciato oggi durante la WWDC 2020, andata in scena nel nuovo formato in streaming e contenente numerose novità da parte della compagnia, tra le quali un ampio spazio per le caratteristiche del nuovo sistema operativo.

Il nome dato a un tratto della costa californiana diventa dunque quello del nuovo sistema operativo Apple, che rappresenta anche lo storico passaggio da MacOS X a MacOS 11, tanto per dare l'idea dell'entità di questa evoluzione annunciata oggi. Il software è disponibile già in versione beta per gli sviluppatori a scopo di test e presenta diverse novità rispetto anche a Catalina.

Sebbene molti aspetti dell'esperienza utente siano rimasti invariati, l'interfaccia è stata completamente ridisegnata sulla base degli elementi consolidati in MacOS X. L'organizzazione è più o meno quella storica ma la grafica è stata ampiamente rivista, a partire dalle icone del dock e l'organizzazione delle informazioni delle finestre.

Il nuovo linguaggio visuale è tratto chiaramente dall'esperienza maturata in iPadOS e iOS, che peraltro si evolveranno in iOS 14 e iPadOS 14, come annunciato sempre alla WWDC di oggi, ma ci sono ovviamente anche diverse novità specifiche dell'ambito Mac.

La barra del menù al lato delle finestre è ora semi-trasparente, c'è un nuovo control center e una riorganizzazione delle notifiche e dei widget, ma numerose evoluzioni sono state apportate anche alle app di base del sistema operativo.

Safari, Messaggi, GarageBand e la suite classica di MacOS sono state tutte ridisegnate secondo il nuovo stile di Big Sur ed evolute per funzionalità e performance. In particolare, il browser Safari si presenta più veloce del 50% rispetto alla versione attuale, con una nuova gestione delle estensioni e varie opzioni di personalizzazione.

La prima versione beta è dunque già disponibile per gli sviluppatori, mentre la beta pubblica arriverà a luglio. La versione stabile e pubblica di MacOS 11 Big Sur, infine, verrà messa a disposizione probabilmente nell'autunno 2020, in attesa di tempistiche più precise. La compatibilità prevista è per i MacBook dal 2015 in poi, MacBook Air dal 2013, MacBook Pro fine 2013 in poi, Mac mini dal 2014, iMac dal 2014, iMac Pro dal 2017 e Mac Pro dal 2013 in poi.

Tra le altre novità emerse oggi c'è stato anche lo storico annuncio del prossimo passaggio dei Mac da Intel ai nuovi SoC ARM sviluppati internamente.