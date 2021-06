macOS Monterey annunciato alla Apple WWDC 2021: tutte le novità e funzioni dedicate a MacBook e iMac

Le novità presenti in questa nuova versione non sono poi molte, ma ognuna di esse riesce a perfezionare una già ottima esperienza d'uso. Scoprite insieme a noi cosa cambia in macOS Monterey e quali novità attendono i possessori dei computer Mac quando il sistema operativo arriverà per tutti in autunno.

Come ultima chicca della WWDC 2021 Apple ha annunciato macOS Monterey la nuova edizione del sistema operativo per computer e notebook della casa di Cupertino. Anch'esso eredita tutte le funzioni presenti in iOS 15 e iPadOS 15 , visto il recente passaggio ai processori M1 in numerosi Mac . Apple vuole infatti estendere l'intero ecosistema, portando tutte le caratteristiche su ogni dispositivo, in modo da offrire un'esperienza continua tra tutti i prodotti marchiati con la mela.

Funzioni ereditate da iOS 15 e iPadOS 15

Condivisione dei contenuti multimediali tramite FaceTime

macOS Monterey eredita numerose funzioni viste in iOS 15 e iPadOS 15. Ad esempio le chiamate FaceTime ora hanno una serie di nuove funzioni audio e video che rendono le chiamate più naturali. Grazie all'audio spaziale, le voci in una chiamata FaceTime sembrano provenire dal punto in cui l'interlocutore appare sullo schermo. L'isolamento vocale assicura che la voce si senta chiaramente e utilizza il machine learning per eliminare i rumori di sottofondo. SharePlay incluso in FaceTime è un potente set di funzioni di sistema che permette di condividere alcune esperienze durante una chiamata o videochiamata. L'utente può condividere brani musicali, serie TV, film, progetti e altri contenuti con amici e familiari in tempo reale per poter rimanere in contatto anche a distanza. Utilizzando una semplice API, gli sviluppatori possono inserire le proprie app direttamente in FaceTime per sfruttare le funzionalità di SharePlay. Allo stesso modo è possibile condividere il proprio schermo utilizzando FaceTime, anche attraverso dispositivi diversi. Su macOS Monterey ad esempio potremo vedere in tempo reale lo schermo dell'iPhone, magari per aiutare un amico o parente a risolvere qualche intoppo con lo smartphone.

Panoramica delle novità di macOS Monterey

La funzione Concentrazione (in inglese Focus) permette a chi usa il Mac di filtrare le notifiche non pertinenti all'attività che sta svolgendo in quel momento, per evitare distrazioni inutili e migliorare la concentrazione. L'utente può segnalare il suo stato per far sapere alle altre altre persone che è concentrato su un'attività specifica e non è disponibile. Una volta impostata, la modalità Concentrazione viene sincronizzata automaticamente anche sugli altri dispositivi e può essere personalizzata in base all'attività che si sta svolgendo, come la preparazione di una presentazione o la conclusione di un progetto scolastico.

Le nuove funzioni di Note aiutano l'utente a organizzarsi, collaborare e creare note ovunque. Come su iPadOS sarà possibile menzionare i membri del team e creare tag personalizzati all'interno delle note condivise. Note rapide è un modo nuovo per gli utenti di scrivere appunti in qualsiasi app o sito, a livello di sistema, rendendo facile annotare idee al volo ogni volta che arriva l'ispirazione. Particolarmente utile su iPad, questa funzione approda anche su macOS Monterey per dare una maggiore continuità nell'utilizzo tra vari dispositivi.