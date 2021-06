Twitch e Reddit non funzionano, grossi problemi mondiali per internet

Nel mentre scriviamo, Twitch e Reddit non funzionano. Il servizio di video streaming è attualmente down, come è possibile verificare semplicemente tentando di raggiungere il sito. Lo stesso è per Reddit e per altri siti in tutto il mondo, come i siti del governo del Regno Unito.

Provando ad accedere si viene bloccati con un semplice messaggio: "connection failure". L'account di Twitch Support su Twitter segnala che il team è al corrente del problema e sta investigando.

Anche la testata The Verge è offline, come viene indicato su Twitter. Inoltre, sono offline anche i siti di testate come New York Times, Financial Times, Spectator, Guardian e network televisivi come Cnn Spectator. Anche Twitter, in realtà, sembra avere qualche problema (per questo non possiamo condividere nella notizia tweet).

Fastly Status, un popolare CDN provider, sembra essere la causa: pare che la colpa sia di un glitch, secondo il product manager di Financial Times. La pagina di Fastly afferma: "Stiamo attualmente esaminando il potenziale impatto sulle prestazioni con i nostri servizi CDN"; inoltre, il sito ci permette anche di vedere quali server nelle varie regioni del mondo stanno avendo problemi. Attualmente sono segnati problemi ad Ashburn, Atlanta, Chicago, Los Angeles, ma anche ad Amsterdam, Dublino, Francoforte, Londra, Hong Kong, Tokyo e Singapore.

Vi aggiorneremo su quanto sappiamo.