watchOS 8 annunciato alla WWDC 2021: tutte le novità su Salute e Allenamenti per Apple Watch

In watchOS 8 ci attendono infatti la nuova app Mindfulness, insieme a tanti piccoli aggiornamenti dell'app Salute. Non sono mancati nemmeno nuovi workout nell'app Allenamento, così come nuove opzioni di personalizzazione nei quadranti. Andiamo dunque a scoprire insieme ogni novità di watchOS 8 annunciata durante la WWDC 2021.

Il sistema operativo dedicato allo smartwatch Apple infatti eredita numerose funzioni discusse nel nostro speciale su iOS 15 , come la nuova app Wallet e i profili Focus. Apple ha poi proseguito il lavoro svolto nel campo della salute per ampliare le funzionalità legate a questo accessorio per iPhone .

Salute

App Mindfullness, quadrante Portrait e Wallet su watchOS 8

Numerosi studi scientifici hanno dimostrato gli effetti benefici della meditazione nella vita quotidiana. In watchOS 8, l'app Respirazione si trasforma nell'app Mindfulness, che offre un'esperienza migliorata e il nuovo tipo di sessione Riflessione. Quest'ultima presenta un esercizio di meditazione nel quale ci viene chiesto di concentrarci per appena un minuto ovunque ci troviamo e in qualsiasi momento. Ogni sessione Riflessione dà il benvenuto all'utente con un nuovo pensiero profondo su cui concentrarsi e che stimola uno stato d'animo positivo. Per esempio, potrebbe apparire un messaggio del tipo "Pensa a un'occasione recente in cui hai provato una sensazione di calma. Cerca di rievocare quella sensazione adesso" oppure "Rifletti su qualcosa per cui sei riconoscente e cerca di capire perché la apprezzi così tanto".

Nell'app Sonno invece troveremo ulteriori informazioni sulla qualità del nostro riposo. Apple ha introdotto un nuovo parametro che misura la frequenza respiratoria, ovvero il numero di respiri al minuto. Per farlo, Apple Watch usa l'accelerometro integrato per misurare la frequenza respiratoria durante il sonno, e questa informazione può essere visualizzata insieme ai trend nell'app Salute su iPhone. Le novità legate all'app Salute però non si fermano qui. Tramite quest'applicazione in iOS 15 e watchOS 8 sarà possibile condividere i propri dati con un medico, garantendo la massima privacy. Inoltre, grazie alla condivisione famigliare, potremo monitorare i dati biometrici dei bambini o le persone più anziane. La nuova funzionalità Trends ci informerà se la nostra salute sta migliorando o peggiorando settimana dopo settimana.

Allenamenti

I nuovi allenamenti disponibili su watchOS 8

watchOS 8 introduce due nuovi tipi di allenamento praticati da molti per restare in forma e per favorire la meditazione: Tai Chi e Pilates. I nuovi tipi di allenamento sono supportati da potenti algoritmi creati ad hoc per monitorare il battito cardiaco e i movimenti, in modo da fornire agli utenti metriche accurate. Inoltre, tramite l'abbonamento ad Apple Fitness+ (non ancora disponibile in Italia), gli utenti troveranno nuovi workout e guide per poter svolgere gli allenamenti quotidiani.