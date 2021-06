iOS 15 ufficiale alla Apple WWDC 2021: tutte le novità per Foto, Messaggi e FaceTime di iPhone

Dopo una lunga attesa Apple ha finalmente presentato tutte le novità di iOS 15, il nuovo sistema operativo in arrivo quest'autunno per iPhone.

Anche quest'anno Apple ha organizzato il consueto evento dedicato agli sviluppatori. Proprio come nel 2020, anche la recente edizione della WWDC si è tenuta completamente online. Durante l'evento, Apple ha annunciato le principali novità per iOS, rilasciando anche la prima versione beta di iOS 15. Apple ha dedicato uno spazio anche agli altri sistemi operativi, portando succose novità su macOS, iPadOS e watchOS. Gli sviluppatori nei prossimi giorni, oltre a poter provare in anteprima tali funzioni, potranno partecipare ad altri piccoli corsi ed eventi organizzati da Apple per diffondere meglio le loro nuove tecnologie. Noi comuni mortali invece dovremo pazientare fino a settembre, periodo nel quale verrà rilasciata la versione finale del sistema operativo per iPhone. Nell'attesa, andiamo a ripercorre tutte le novità e funzioni più interessanti di iOS 15 annunciate da Apple durante la WWDC 2021.

FaceTime Videochiamate su FaceTime anche su Android e Windows Il primo protagonista dell'evento Apple è stato proprio iOS 15. Il nuovo sistema operativo dedicato all'iPhone è stato progettato per perfezionare la già ottima esperienza d'uso. Vista la particolare situazione che stiamo vivendo con la pandemia globale, Apple ha concentrato i propri sforzi per migliorare le tecnologie in grado di connetterci meglio con i nostri cari. FaceTime infatti è stata migliorata notevolmente, accogliendo finalmente tante funzioni già presenti sui servizi concorrenti. Apple ha portato lo Spacial Audio nelle videochiamate, rendendo l'audio dei partecipanti tridimensionale. Sentiremo i nostri interlocutori come se fossero fisicamente presenti attorno a noi, a seconda della posizione occupata sullo schermo. Tramite il machine learning è stato ottimizzato anche l'audio catturato dal microfono, utilizzando la cancellazione attiva del rumore. Arriva anche la modalità Ritratto in FaceTime con la quale il soggetto viene portato in primo piano mentre lo sfondo ottiene una sfocatura con il classico effetto bokeh. Con iOS 15 è possibile usare FaceTime anche su Android o Windows, utilizzando direttamente il browser. Per ogni riunione o chiamata verrà generato un link condivisibile con ogni utente, in modo da poter essere utilizzato su qualsiasi piattaforma. Infine, mentre siamo in videochiamata con i nostri amici o colleghi di lavoro, potremo condividere direttamente tramite FaceTime la visione in contemporanea di un film su Disney+ o un documento su Numbers. Similmente sarà possibile anche condividere lo schermo del nostro iPhone, attraverso tutti i dispositivi dell'ecosistema Apple. Gli sviluppatori riceveranno le API per portare queste novità di condivisione via FaceTime anche nelle loro applicazioni.

Messaggi Notification Summary, novità Messaggi e Profili Focus di iOS 15 L'applicazione Messaggi è stata ridisegnata per integrare numerose funzioni avanzate in grado di migliorare il sistema di messaggistica Apple. Le foto all'interno delle conversazioni appaiono raggruppate in comode pile o raccolte, in modo da mantenere il tutto più pulito ed ordinato. Inoltre, i contenuti inviati dai nostri contatti verranno salvati nelle rispettive applicazioni per poter essere consultati in seguito. Ad esempio se dovessimo ricevere un link di una pagina web, la prossima volta che andremo ad aprire Safari, ci sarà un'apposita sezione "Condiviso con te" nella quale troveremo tutti i link condivisi via iMessage dai nostri contatti. Lo stesso accadrà anche con i brani di Apple Music, le notizie di Apple News e, tramite le API condivise da Apple, anche con applicazioni di terze parti. "Condiviso con te" arriva pure nell'applicazione Foto dove troveremo dei pratici album con le foto condivise su iMessage, mentre gli algoritmi di intelligenza artificiale penseranno ad eliminare ogni foto poco rilevante come i meme o gli screenshot.

Notifiche Il nuovo Notification Summary nel lockscreen di iOS 15 Oltre ad un piccolo cambiamento nel design delle notifiche sul lockscreen, Apple ha lavorato per introdurre in iOS 15 una funzione chiamata Notification Summary. Nella schermata di blocco troveremo un comodo riquadro per le notifiche, nel quale l'intelligenza artificiale darà maggiore importanza a quelle più rilevanti a seconda del nostro utilizzo, senza mai nascondere quelle veramente essenziali. Inoltre Apple ha introdotto dei profili di utilizzo nella nuova modalità Focus.

Modalità Focus I profili d'utilizzo predefiniti in iOS 15 In iOS 15 sono stati reinventati i vecchi profili come Silenzioso, All'aperto e Lavoro presenti nei datati telefoni cellulari. Ogni preset disponibile utilizza una diversa configurazione del software presente nell'iPhone. Ad esempio nel profilo Lavoro potremo decidere di ricevere esclusivamente le notifiche dei nostri colleghi, limitando l'uso a determinate applicazioni. iOS 15 permette anche di personalizzare la homescreen del nostro dispositivo a seconda del profilo utilizzato. Quando siamo a casa e scegliamo il profilo Svago, le applicazioni legate al lavoro spariranno dall'iPhone per dare spazio ai giochi e alle app d'intrattenimento. Il tutto è ampiamente personalizzabile con profili unici a seconda delle esigenze. L'intelligenza artificiale ed il machine learning vi aiuteranno a trovare il vostro profilo preferito semplicemente utilizzando normalmente il dispositivo.

Foto La funzione di ricerca smart di iOS 15 nell'app Foto Apple ha portato gli avanzamenti tecnologici legati al machine learning anche nell'app Foto. La funzione Live Text è in grado di riconoscere il testo all'interno delle fotografie, il quale può essere anche selezionato e ricopiato in formato digitale su qualsiasi altra app. Questa funzione è disponibile in tempo reale all'interno dell'app Fotocamera e sarà presente al lancio in sette lingue tra le quali troveremo anche l'italiano. Gli algoritmi di iOS 15 sono in grado di riconoscere anche oggetti, animali e chiaramente le persone. Funziona un po' come Google Lens e ci aiuta a categorizzare meglio le nostre fotografie. Nella sezione Per Te invece troveremo tanti nuovi modi per creare dei bellissimi video dedicati alle nostre esperienze, catturate tramite la fotocamera dell'iPhone. La funzione combina in maniera automatica foto e video per offrirci una presentazione molto piacevole. Con iOS 15 possiamo aggiungere delle canzoni direttamente da Apple Music. A seconda del brano scelto, cambierà sia il look che il ritmo della presentazione.