Fortnite x Metroid: Epic Games voleva Samus Aran, ma Nintendo ha rifiutato?

Sembra che un Fortnite x Metroid dovesse svolgersi nel corso della prossima stagione di crossover all'interno del gioco Epic Games, con la possibilità di vedere Samus Aran all'interno del cast dello shooter battle rosale, ma Nintendo pare abbia rifiutato l'accordo.

Non si tratta di informazioni ufficiali, ma indizi sulla presenza della protagonista di Metroid all'interno di Fortnite sono comparsi nei documenti presentati da Epic Games per il famoso processo contro Apple, dunque quantomeno l'intenzione di coinvolgere il gioco Nintendo sembra essere verosimile.



La questione sembra non possa realizzarsi e questo sarebbe dovuto a Nintendo che avrebbe rifiutato di portare avanti l'accordo per l'inserimento di Samus Aran in Fortnite come ospite speciale, all'interno delle varie iniziative crossover che hanno caratterizzato i periodi più recenti del gioco Epic Games.

Secondo quanto riferito da Shiina, insider considerato piuttosto affidabile, la casa di Kyoto non avrebbe accordato l'utilizzo di Samus Aran ad Epic Games: "Alcune fonti mi hanno riferito che la collaborazione con Metroid per Samus Aran in Fortnite non avverrà nella prossima stagione", ha scritto su Twitter, "A quanto pare, Epic Games non è stata in grado di ottenere i diritti per inserire il personaggio nel gioco".

Si doveva trattare di un'iniziativa simile a quelle che hanno portato Kratos e Master Chief in Fortnite, o più recentemente al crossover Horizon Zero Dawn x Fortnite, dunque nulla di inedito per il gioco Epic Games, ma evidentemente Nintendo non ha voluto entrare a far parte del nuovo trend.