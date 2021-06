Final Fantasy 7 Remake Intergrade: dimensioni notevoli su PS5 per il download

Final Fantasy 7 Remake Intergrade occupa una notevole quantità di spazio su PS5, in termini di download e installazione, arrivando vicino a 90 GB ma mantenendosi comunque leggermente sotto alla versione PS4, ancora più enorme.

Secondo quanto riportato da PlayStation Game Size, la dimensione del download di Final Fantasy 7 Remake Intergrade per PS5 è di 81,338 GB per quanto riguarda la versione USA ma senza patch del day one. Si tratta di una dimensione comunque minore rispetto alla versione PS4, che arriva a circa 90 GB con gli update.



Tuttavia, il DLC contenente Yuffie ammonta a circa 9 GB di download, che probabilmente vanno aggiunti al totale della versione PS5 base, considerando che chi effettua il passaggio gratuito da PS4 a PS5 deve comunque accedere separatamente al DLC in questione.

Pare inoltre che il preload non sia ancora disponibile in questo momento in Italia, almeno per chi effettua il passaggio gratis dalla versione PS4 alla versione PS5, ma dovrebbe comunque sbloccarsi nelle prossime ore, probabilmente.

Di recente, abbiamo saputo che in Final Fantasy 7 Remake Intergrade tutti i DLC PS4 saranno gratis su PS5, mentre all'inizio del mese la patch 1.02 a Final Fantasy 7 Remake ha aperto la procedura di trasferimento salvataggi a Intergrade su PS5.