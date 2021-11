SSD Samsung Interno da 2 TB: offerta dell'Early Black Friday 2021 su Amazon

Con l'inizio dell'Early Black Friday 2021, Amazon ci propone uno sconto su un SSD Samsung da 2 TB, il MZ-V7S2T0 970 EVO Plus. Lo sconto segnalato è di 23.21€.

Offerta Amazon Samsung Memorie MZ-V7S2T0 970 EVO Plus SSD Interno da 2 TB, PCIe NVMe M.2 € 260,2 € 236,99 Vedi

Offerta

Il prezzo tipico per questo prodotto è 240 - 280 euro. Questo SSD Samsung è stato messo in offerta a leggermente meno lo scorso ottobre e, con l'arrivo dell'Early Black Friday 2021, viene di nuovo proposto in sconto. Si tratta di una discreta offerta, anche se non la migliore in assoluto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Passando ai dati tecnici, questo SSD da 2 TB raggiunge velocità di lettura pari a 3500 Megabyte al secondo, mentre in scrittura arriva a 2300 Megabyte al secondo. È un SSD PCIe NVMe M.2. Precisiamo che, secondo le specifiche ufficiali, questo SSD non è compatibile con PS5.

SSD da 2 TB

